Calhanoglu e quel ‘dovremo parlare’ dell’Inter! La situazione – Sky

La situazione Calhanoglu-Inter è decisamente ingarbugliata. Il Galatasaray rimane sullo sfondo ma può giocare su questo caso, creatosi nelle ultime ore. Ecco cosa filtra sul numero 20 nerazzurro.

SITUAZIONE DELICATA – Tra Matteo Barzaghi e Marco Demicheli, a Sky Sport 24, si parla del futuro di Hakan Calhanoglu. Ieri le parole di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi a creare una sorta di caso intorno al turco, il quale ha poi risposto oggi su Instagram. Ecco cosa filtra secondo Sky: «Credo che qualcosa andrà chiarito inevitabilmente. Le parole di Lautaro sono state forti, anche se non ha fatto nomi e cognomi. Poi è stato Marotta a citare Calhanoglu. L’uscita del capitano è stata forte, il presidente ha specificato e Calhanoglu non ha preso bene a queste parole rispondendo via social ad un posto molto lungo. Lui parla di rispetto e di nessun tradimento all’Inter, poi frecciatina finale a Lautaro Martinez. Quel “dovremo parlare” fa capire che l’Inter per cedere Calhanoglu vorrà una cifra importante. Viene da pensare istintivamente che la storia sia finita ma non è così, serve un’offerta giusta sul tavolo. Però il Galatasaray ascoltando quello che stanno succedendo in casa Inter cercherà di sfruttare tale situazione. Non sarà semplice da gestire».