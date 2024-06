Calhanoglu, quanto è reale il rischio Bayern Monaco? Problema Inter

Calhanoglu da ieri sera fa notizia in chiave mercato, visto che è emersa la volontà del Bayern Monaco di riportarselo in Germania dove aveva iniziato la sua carriera prima di trasferirsi al Milan. L’Inter, spiega Sport Mediaset, ha un problema in più.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu diventa improvvisamente un uomo mercato. Ieri, dalla Germania e dalla Turchia, si è sparsa la voce di un forte interessamento del Bayern Monaco. C’è chi si è spinto ben oltre, dicendo che il centrocampista ha aperto al trasferimento. Ma qui c’è l’Inter di mezzo, perché rispetto ai precedenti Europei (nel 2021, quando si stava trasferendo a parametro zero dal Milan) ora ha un contratto lungo. L’accordo di Calhanoglu è in vigore fino al 30 giugno 2027, quindi altri tre anni.

Calhanoglu e il Bayern Monaco, rischio reale per l’Inter?

COME GESTIRLO? – L’Inter non considera Calhanoglu fra i sacrificabili: Sport Mediaset non lo definisce incedibile, ma quasi. Questo perché ogni giocatore ha un suo prezzo e davanti a un’offerta folle per un trentenne Oaktree ci penserebbe. E bisogna segnalare che il club tedesco ha come primo obiettivo (da tempo) Joao Palhinha, centrocampista del Fulham ora in Germania agli Europei col Portogallo. Con un problema in più: se davvero il Bayern Monaco dovesse affondare il colpo, sarebbe complicato trovare un sostituto. Tanto che Simone Inzaghi rischierebbe di dover cambiare modulo per sistemare la nuova Inter senza il turco. Per ora l’offerta non è arrivata per Calhanoglu, ma queste voci iniziano a essere un campanello d’allarme per l’Inter.