Calhanoglu piano B del Bayern Monaco, l’Inter ha già risposto − Sky

Calhanoglu e l’interesse del Bayern Monaco veritiero e confermato. Ma il turco, in realtà, sarebbe l’alternativa ad un altro obiettivo bavarese. L’Inter ha già detto la sua.

LA SITUAZIONE – L’interesse del Bayern Monaco nei confronti di Calhanoglu è vero e concreto. Il club bavarese ha messo sulla propria lista il centrocampista turco, che però, come riferisce Manuele Baiocchini di Sky Sport 24, non è la prima scelta per Vincent Kompany, tecnico dei tedeschi. Infatti, il Bayern andrebbe sul regista dell’Inter solamente nel momento in cui non riuscisse ad acquistare Joao Palhinha dal Fulham. I bavaresi ci avevano provato già lo scorso anno, ma non riuscirono a convincere il club londinese. Ora un nuovo assalto. Se dovesse arrivare un altro no, allora virerebbero su Calhanoglu.

Calhanoglu e il Bayern Monaco: l’Inter risponde

RISPOSTA NETTA – Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E il mare in questo caso è l’Inter. Da Viale della Liberazione hanno già fatto sapere al Bayern Monaco dell’incedibilità di Calhanoglu. Il club nerazzurro lo ritiene un perno assoluto della squadra di Simone Inzaghi, il quale in questi anni lo ha migliorato e plasmato facendolo diventare uno dei più bravi nel suo ruolo in circolazione. Di certo, l’interesse del Bayern Monaco, storicamente società amica dell’Inter dopo gli affari Yann Sommer e Benjamin Pavard, non è assolutamente da sottovalutare.