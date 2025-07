Calhanoglu, permanenza all’Inter seria possibilità! I segnali – SM

Hakan Calhanoglu potrebbe veramente rimanere all’Inter in questa sessione di mercato. La situazione del centrocampista di 31 anni sta cambiando, le ultime da Sport Mediaset.

LE ULTIME – Hakan Calhanoglu è il tema più caldo in queste ore per l’Inter. Per lo meno fino a pochi giorni fa lo era a causa delle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. La replica del turco non si era fatta mancare e aveva incendiato l’ambiente intorno al futuro del centrocampista. Tutti erano sicuri dell’addio verso il Galatasaray, anche il giocatore pareva spingere per la soluzione. Il club turco non ha fatto però i passi utili per convincere l’Inter, anzi tutto il contrario. Alle loro cifre è impossibile intavolare una trattativa.

CIFRE – Il Galatasaray ha offerto una cifra irrisoria per Calhanoglu: addirittura meno di 10 milioni a fronte della richiesta di 30 dei nerazzurri. L’Inter non si siede nemmeno al tavolo con questa differenza di vedute e anche il club turco in questo momento ha come priorità Victor Osimhen. Per tutti questi motivi l’Inter sta lavorando per convincere tutti ad accettare la permanenza di Calhanoglu. A questo punto la possibilità che il giocatore rimanga è piuttosto concreta, ma ad agosto potrebbero esserci nuovi affondi dalla Turchia.