Calhanoglu e la parola ‘fine’! Inter sempre chiara

Hakan Calhanoglu, al termine di una telenovela durata oltre un mese, resterà all’Inter. A confermare tale realtà è stato il giornalista Fabrizio Romano.

LA CERTEZZA – Hakan Calhanoglu e l’Inter proseguiranno la propria avventura insieme, nonostante le voci provenienti dalla Turchia e i tentativi di spingere il numero 20 verso il ritorno in patria. Ora è il momento di ricomporre la frattura interna allo spogliatoio nerazzurro, in particolare con il capitano Lautaro Martinez, per poter tornare a pensare unicamente al bene dell’Inter.

Calhanoglu resta all’Inter, la conferma di Romano

IL CHIARIMENTO – A ribadire l’evoluzione della situazione di mercato di Calhanoglu, il quale farà parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione, è stato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Di seguito le sue parole: «Resterà all’Inter, lo ha chiarito lui stesso. Ha chiuso le porte a una cessione, all’Inter ne parleranno internamente in modo da chiarire la situazione del tutto. Il Fenerbahce non ha mai presentato un’offerta. Si trattava di un pallino del Presidente, ma sia dal punto di vista tecnico che da quello dirigenziale si intendeva investire su altri profili. Per quanto riguarda il Galatasaray, la squadra turca aveva offerto 10 milioni di euro, ma l’Inter partiva da una base di 30, per cui la trattativa si è spenta subito».