Calhanoglu e Palhinha nel mirino del Bayern Monaco: il portoghese non si espone!

Hakan Calhanoglu e Joao Palhinha rappresentano i due obiettivi principali del Bayern Monaco per la propria cabina di regia. Il portoghese, per il momento, preferisce non rispondere alle domande sul suo futuro.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu è una delle priorità del Bayern Monaco per il suo reparto di centrocampo. Il centrocampista dell’Inter, ora impegnato con la Turchia agli Europei, è insieme al portoghese Joao Palhinha sul taccuino dei bavaresi per la sessione estiva di calciomercato. Al momento, i contatti più avanzati sono con il Fulham per il classe 1995, autentico faro del centrocampo del Portogallo nei primi due incontri della rassegna continentale che si sta svolgendo in Germania.

Calhanoglu sul taccuino del Bayern Monaco, ma il nome di Palhinha è al momento più caldo!

LA DICHIARAZIONE – A proposito del suo possibile accesso al Bayern Monaco, il centrocampista Joao Palhinha ha parlato di tale ipotesi durante il ritiro della sua Nazionale. Intervistato da Fussball.news, il portoghese ha dichiarato in maniera sincera: «Vorrei dire qualcosa ma non mi lasciano parlare». Una testimonianza di una trattativa sicuramente avviata tra Fulham e bavaresi, con il traguardo che al momento non sembra ancora essere stato raggiunto. Il possibile approdo di Calhanoglu al Bayern Monaco dipenderà fortemente dal prosieguo della trattativa tra Fulham e bavaresi per il trasferimento di Palhinha in Germania. L’Inter osserva con attenzione la situazione, consapevole che solo un’offerta di elevato valore economico, pari a 70-80 milioni di euro, potrebbe farla vacillare.