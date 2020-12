Calhanoglu, oggi l’agente incontra il Milan. Inter (e non solo) alla finestra

Hakan Çalhanoglu Milan

Calhanoglu, oggi il suo agente atteso a “Casa Milan” per discutere con la società in merito al possibile rinnovo di contratto con adeguamento. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” Inter (ma non solo) alla finestra.

GIORNO DECISIVO – L’agente di Hakan Calhanoglu oggi incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del rinnovo di contratto, ma le parti ad oggi sono abbastanza lontane. Il giocatore chiede un contratto da 5,5 milioni a stagione, mentre il Milan ne offre 3,5. L’intesa potrebbe arrivare a metà strada (4 milioni a stagione), considerando la volontà del ragazzo di voler continuare a giocare in Italia, in particolare a Milano. Ecco perché, secondo “Sportmediaset”, anche l’Inter starebbe seguendo da la vicenda, pronto ad approfittare della situazione per soffiarlo al Milan cercando di accontentare le sue richieste. Come l’Inter però, altri club in Serie A e non solo: Napoli e Juventus per esempio, così come il Manchester United.

Fonte: Sportmediaset.