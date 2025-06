Calhanoglu, offerta Galatasaray distante da quanto chiede l’Inter!

Offerta del Galatasaray per Calhanoglu, ma abbastanza lontana da quanto chiede l’Inter. In caso di addio si segue sempre Nicolò Rovella della Lazio.

DISTANZA AMPIA – In Turchia cercano insistentemente Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter è corteggiato dal Galatasaray. Nonostante, le smentite arrivate qualche ora fa, il turco potrebbe comunque lasciare il club entro la fine dell’estate. Come sottolinea Orazio Accomando, esperto di calciomercato per DAZN, il Galatasaray ha inviato una prima offerta ai nerazzurri, ma la distanza è abbastanza ampia. Ecco l’ultimo aggiornamento apparso sull’account X del collega: «Inter, situazione Calhanoglu: è il sogno del Galatasaray, ma operazione difficile. I turchi offrono 15M, puntando sul ricco ingaggio, i nerazzurri ne chiedono 40. Calha, che ha un gran rapporto col tecnico del Gala, ha offerte dall’Arabia. L’Inter non spinge per l’addio ma è pronta a valutare. Rovella resta un nome forte, ma la Lazio non scende sotto i 55M della clausola». Il tema del regista comunque continua a tenere banco in casa interista. Rovella, regista della Lazio e della Nazionale azzurra, è valutato tanto da Claudio Lotito, sempre molto complicato da convincere quando si vanno a trattare giocatori importanti della propria squadra. Al momento la situazione è questa, in attesa di eventuali sviluppi futuri.