Calhanoglu, l’offerta del Bayern Monaco arriva! Lui avvisa l’Inter

Calhanoglu è diventato un obiettivo del Bayern Monaco, a sorpresa ma – stando a quanto emerge – non da questi giorni. Sul centrocampista turco ora c’è un assalto da gestire per l’Inter, che non vorrebbe cederlo. Biasin dà il punto della situazione.

IL RISCHIO – Hakan Calhanoglu è entrato nei discorsi di mercato per l’Inter. Il centrocampista piace al Bayern Monaco, che lo ha individuato come alternativa a Joao Palhinha del Fulham. Con una particolarità: ieri entrambi si sono affrontati in Turchia-Portogallo, con la vittoria di quest’ultimo per 0-3 e la qualificazione agli Europei col primo posto nel Gruppo F. A quanto risulta, Calhanoglu è alternativo a Palhinha e quindi al Bayern Monaco arriverà solo uno dei due. Bisogna capire chi. Ci sono degli sviluppi di mercato sul numero 20 dell’Inter, che fanno pensare come questa situazione continuerà ancora per un po’ di tempo. Occhio, in tal senso, a quanto scrive Fabrizio Biasin su Twitter.

Calhanoglu, rischio Bayern Monaco per l’Inter: Biasin aggiorna

OFFERTA IN ARRIVO – Biasin mette in chiaro le cose secondo quanto sa lui, ribadendo come la possibilità di una partenza non sia da escludere. “Tre cose sulla questione Calhanoglu:

1) Il corteggiamento del Bayern Monaco a Calhanoglu è vecchio di 3 mesi.

2) Calhanoglu ha correttamente avvisato l’Inter facendo presente che il suo desiderio è restare in nerazzurro con un prolungamento del contratto (1 anno).

3) Il Bayern Monaco a oggi non ha ancora formulato un’offerta all’Inter.

Preghiamo insieme.

Per intenderci: l’offerta del Bayern Monaco all’Inter non è ancora arrivata, ma arriverà presto”.