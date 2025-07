Calhanoglu, non solo il Galatasaray: sondaggio da due inglesi – SM

Due squadre inglesi su Calhanoglu. Il regista dell’Inter, che nelle ultime ore si è sfogato sui social attaccando Lautaro Martinez e Beppe Marotta, piace in Premier League. Non solo il Galatasaray

SONDAGGI – Su Calhanoglu non c’è solamente l’interesse del Galatasaray. La squadra turca che non è disposta ad arrivare ai quasi 40 milioni richiesti dall’Inter non è l’unica squadra che ha messo gli occhi sul regista numero 20 nerazzurro. Come riferisce Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset, sono arrivati all’agente Gordon Stipic i sondaggi di Manchester United e Fulham. Insomma, le avances non mancano per il centrocampista dell’Inter. Ieri si è aperto un vero e proprio caso, dopo le dichiarazioni “generali” di Lautaro Martinez e quelle ben più specifiche di Beppe Marotta, che ha fatto nomi e cognomi. Entrambe le squadre non giocheranno comunque in Europa nella prossima stagione.

Calhanoglu e l’Inter dovranno parlare per decidere se e come separarsi

RIFLESSIONI – La situazione tra l’Inter e Calhanoglu si capirà nelle prossime settimane, quando la dirigenza interista, con a capo Beppe Marotta, e l’agente del giocatore e capitano turco si siederanno a tavolino per decidere sul futuro. L’Inter, da parte sua, non è disposta a fare sconti e per lasciare andare il suo numero 20 vorrebbe una cifra congrua che si avvicini ai 40 milioni di euro.