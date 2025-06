Calhanoglu, non solo sirene arabe: incontro e offerta da un club!

Molti club guardano interessati ad Hakan Calhanoglu. Dopo le sirene arabe, anche un altra squadra estera si fa avanti: ecco gli ultimi dettagli di mercato emersi.

INTERESSI MULTIPLI – Come si è verificato spesso nelle precedenti finestre di mercato estive, anche quest’anno il nome di Hakan Calhanoglu risuona con forza tra i possibili calciatori big in uscita dall’Inter. Il regista turco, che da sempre è molto ambito da numerosi club esteri, nelle ultime ore è stato accostato a una serie di società arabe. Le offerte arrivate dall’Arabia Saudita, dove il suo – ormai ex – allenatore Simone Inzaghi si è trasferito negli scorsi giorni, sono molto alte e allettanti per il club nerazzurro. La dirigenza di Viale della Liberazione, però, sembra intenzionata a non volersi privare di una delle colonne portati della squadra. Attenzione però, perché le sirene arabe non sono le sole a suonare per Calhanoglu.

Non solo sirene arabe, un altro club bussa alla porta di Calhanoglu!

I DETTAGLI – Oltre a una serie di club dell’Arabia Saudita, sembra che nelle ultime ore anche un’altra squadra si è fatta avanti per Calhanoglu. Si tratta del Galatasaray, come riporta il giornalista di Sportcell Burhan Can Terzi, che avrebbe addirittura già incontrato il centrocampista dell’Inter. Il club turco ha offerto uno stipendio annuo di 10 milioni di euro al regista. Si attende, dunque, l’evoluzione di questo interesse di mercato, nonché la risposta della dirigenza nerazzurra. Da monitorare, inoltre, la reazione di Calhanoglu, che si è sempre dichiarato propenso a un ritorno in patria, anche se in un futuro più prossimo.