Calhanoglu non si espone, Inter sicura! Galatasaray in attesa – CdS

Hakan Calhanoglu è tifoso del Galatasaray e apprezzerebbe un trasferimento in Turchia, ma non sta forzando la mano con l’Inter. La situazione secondo il Corriere dello Sport.

STALLO – Il Galatasaray è fermo per ora alla proposta di 15 milioni di euro, o meglio ancora non l’ha fatta ufficialmente all’Inter. L’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, ha promesso al club turco di portare il giocatore a quella cifra ad Istanbul, ma a quanto pare non ha preso in considerazione la valutazione fatta dalla dirigenza meneghina. Da viale della Liberazione l’idea è che il regista valga almeno 35-40 milioni di euro, ad un prezzo minore Calhanoglu non partirà. Per questo motivo dovrebbe essere lo stesso calciatore a forzare la cessione nel caso la voglia veramente, ma in questo momento non lo fa e rimane nella sua posizione. Il tira e molla comunque dovrà durare molto poco. I nerazzurri devono risolvere al più presto anche la situazione con Kristjan Asllani e capire come risolvere la grana in cabina di regia. Nel giro di poche settimane ci dev’essere la certezza sulla volontà dell’ex Milan, che pare attratto e non poco dall’ingaggio di 10 milioni di euro all’anno. L’Inter attende ed è sicura della valutazione, il Galatasaray meno.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia