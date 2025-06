Calhanoglu, non è previsto un assalto dell’Al Hilal sul regista – SI

Calhanoglu è rientrato a Milano, visto l’infortunio rimediato a Los Angeles durante il ritiro con l’Inter per il Mondiale per Club. Su di lui le sirene del Galatasaray, mentre l’Al Hilal non dà l’assalto.

NESSUN ASSALTO – Hakan Calhanoglu è rientrato a Milano e quindi al momento la sua ultima partita con la maglia dell’Inter rimane la finale di Champions League del 31 maggio contro il Psg. Il turco da lì in avanti non ha più giocato. E pochi giorni fa anche il comunicato del club nerazzurro ad aggiornare sulle condizioni fisiche. Calha è rientrato a Milano e qui proseguirà le cure. Sul giocatore ci sono sempre le sirene del Galatasaray, che al momento sta trattando Duran dell’Al Nassr. Gianluigi Longari, ospite negli studi di Sportitalia, ha aggiornato sulla situazione di Calhanoglu, secondo cui l’Al Hilal di Simone Inzaghi non ha dato e non darà nessun assalto per prendere il regista numero 20 dell’Inter. La situazione di Calhanoglu rimane comunque in divenire. C’è da capire se il Galatasaray presto deciderà di aumentare l’offerta all’Inter, visto che la prima da 15 milioni di euro è stata rispedita caldamente al mittente. Inoltre, l’Al Hilal presto acquisterà l’ex Milan Theo Hernandez e farà di tutto per arrivare Victor Osimhen.