Calhanoglu non andrà al Galatasaray! Cronache di un’offerta ridicola

Hakan Calhanoglu non coronerà il suo sogno di approdare al Galatasaray in questa finestra estiva di mercato. Ciò è il risultato di un atteggiamento in sede di mercato ritenuto, a ragione, inaccettabile da parte dell’Inter.

LA DECISIONE – Hakan Calhanoglu e il Galatasaray vedono chiudersi la propria telenovela estiva senza convogliare a nozze. Questo è quanto deciso, in maniera ferma e categorica, dall’Inter dopo aver ascoltato un’offerta inaccettabile da parte del Club turco per lasciar partire il proprio numero 20 in estate. La squadra Campione di Turchia, infatti, si era spinta al massimo fino ai 10 milioni di euro, ponendo di fatto l’Inter dinanzi all’evidenza della totale indisponibilità dei propri interlocutori a offrire cifre congrue rispetto al valore di mercato di Calha. E determinando – di conseguenza – la chiusura di ogni spiraglio per l’unione delle strade di Galatasaray e giocatore turco.

Calhanoglu resterà all’Inter! Il Galatasaray deve arrendersi a una realtà

LA CERTEZZA – Come riferito da Fabrizio Romano, i nerazzurri non si siedono nemmeno al tavolo delle trattative per somme così evidentemente basse rispetto al valore di Calhanoglu. In questo senso, non solo il Galatasaray non si è avvicinato ai 30 milioni di euro richiesti dall’Inter, ma ha addirittura offerto una cifra pari a un terzo del costo del cartellino preteso dai nerazzurri. Una mossa che ha reso manifesta l’incompatibilità delle posizioni espresse dalle parti, obbligando la squadra turca alle sue responsabilità: in assenza di una seria disponibilità ad avvicinarsi alle richieste dell’Inter, arrivare a Calhanoglu sarà pura utopia.