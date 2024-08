Calhanoglu: «Mai pensato di andar via! Tanto rumore, ma volontà chiara!»

Hakan Calhanoglu ha manifestato in maniera molto chiara quella che è stata la sua volontà rispetto alla possibilità di una cessione in estate.

UNA CONVINZIONE – Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha spiegato in modo inequivocabile la sua scelta riguardo la possibilità di un’uscita in estate. Il centrocampista dell’Inter si è così espresso sull’ipotesi di un trasferimento in questa sessione di calciomercato ancora in vigore: «Posso dire che in questi tre anni ho avuto la fortuna di trovare compagni e tifosi incredibili. Sono cresciuto grazie a loro… non ho mai avuto il pensiero di andare via. Sono sempre stato convinto di rimanere all’Inter! I rumori arrivano ma io non ho mai detto nulla. Ho sempre pensato al mio lavoro, solo dopo ho deciso di dire qualcosa per far rilassare tutti».