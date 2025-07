Se Calhanoglu lascia l’Inter, tutti gli indizi portano a questo nome – TS

Il futuro di Calhanoglu ritorna nuovamente in ballo (vedi articolo). E quindi l’Inter, in caso di addio del turco, dovrebbe andarlo a sostituire. C’è un nome su tutti.

IL SOSTITUTO – Hakan Calhanoglu torna ad essere corteggiato dalla Turchia, ma stavolta non dal Galatasaray, bensì dal Fenerbahce di José Mourinho, che gli affiderebbe anche la fascia da capitano. Per accontentare l’Inter ci vogliono almeno venticinque milioni di euro. Da capire, quindi, se i turchi arriveranno a quella cifra. Nel caso in cui il regista nerazzurro partisse allora tutti gli indizi, scrive Tuttosport, portano al nome di Morten Frendrup, centrocampista danese in forza al Genoa. Con il Grifone permane ancora un canale preferenziale aperto, dopo il trasferimento in prestito secco di Valentin Carboni. E sempre dal Genoa piace anche Koni De Winter. Sul difensore belga, la redazione di Inter-News.it ha raccolto importanti informazione nelle scorse ore (leggi esclusiva).

IL PROFILO DEL DANESE – Ritornando a Frendrup eventuale sostituto di Calhanoglu, il danese è un titolare inamovibile nel Genoa di Patrick Vieira. Si tratta di uno dei pezzi più pregiati della scuderia ligure. Nel suo triennio al Genoa ha collezionato già 126 presenze, condite da sei gol e sei assist. Classe 2001, nel 3-4-2-1 di Cristian Chivu andrebbe a fare il mediano insieme a Nicolò Barella.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino