Calhanoglu, l’interesse del Bayern Monaco è concreto: questa la strategia dell’Inter!

Hakan Calhanoglu rappresenta un obiettivo di mercato del Bayern Monaco per la sessione estiva di calciomercato. Il turco sarà ceduto dall’Inter salvo un’offerta da 70 milioni di euro, stando a quanto ribadito dalla dirigenza.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu è uno dei nomi sul taccuino del Bayern Monaco per rinforzare il proprio centrocampo in estate. Il centrocampista dell’Inter non ha voluto forzare la mano, comunicando alla società meneghina l’interesse concreto da parte dei tedeschi nei suoi confronti. L’addio del turco, secondo i nerazzurri, deve essere scongiurato. Per questo motivo la società di Giuseppe Marotta ha fatto sapere ai bavaresi che solo una cifra intorno ai 70 milioni di euro potrebbe convincerla a cedere un pezzo pregiato del proprio centrocampo.

Calhanoglu resterà all’Inter? Questo il piano dei nerazzurri

LA RICHIESTA – Come riportato da Niccolò Ceccarini a Tutti Convocati, una richiesta di questo genere ha come funzione principale quella di far desistere i bavaresi dal persistere nel concentrare le proprie attenzioni su Calhanoglu. I meneghini intendono mostrare a chiare lettere la propria indisponibilità a privarsi dell’uomo cui ha affidato le chiavi del suo centrocampo. Al contempo, in aderenza rispetto al modo di operare di Marotta e di Piero Ausilio, l’Inter ha dimostrato anche un’apertura a cedere il turco in caso di un’offerta monstre proveniente dall’estero. Ciò perché nessun giocatore è realmente incedibile in presenza di cifre veramente importanti.