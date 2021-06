Calhanoglu attende solo l’idoneità sportiva per poter firmare il contratto triennale che lo legherà all’Inter dopo l’addio a parametro zero al Milan. Il centrocampista turco si trova ora presso il CONI

ULTIMO STEP – Terminata la prima parte di visite mediche presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dove è arrivato puntuale in mattinata (vedi articolo), Hakan Calhanoglu sta per completare l’iter previsto in questa giornata. Il centrocampista turco è appena giunto al CONI, dove completerà le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva agonistica. Prima di poter definire Calhanoglu un nuovo acquisto dell’Inter servirà la firma sul contratto, che potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. Nel frattempo l’ormai ex numero 10 del Milan sta prendendo confidenza con la sua nuova avventura milanese. E nerazzurra.