Çalhanoglu, l’Inter tenta lo ‘scippo’ a parametro zero al Milan!

Çalhanoglu è in scadenza di contratto al 30 giugno col Milan. Come annuncia Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l’Inter sta provando seriamente a prenderlo a parametro zero.

TENTATIVO – Dopo aver mancato Stefan Radu, che rinnoverà con la Lazio, l’Inter si sposta su un altro parametro zero: stavolta del Milan. Ecco l’annuncio di Gianluca Di Marzio, dal suo profilo Twitter: “Tentativo a sorpresa dell’Inter per Hakan Çalhanoglu, ne parliamo alle 23 su Sky Sport”. Appuntamento quindi fra pochi minuti per capire se i nerazzurri riusciranno nello “scippo” ai cugini. Çalhanoglu oggi era impegnato in Svizzera-Turchia, ma ha finito con gli Europei essendo eliminato (vedi articolo).