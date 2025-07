Calhanoglu-Inter, situazione chiara! Possibile la permanenza – Sky

Hakan Calhanoglu potrebbe veramente rimanere all’Inter. Matteo Barzaghi e Marco Bovicelli su Sky Sport hanno spiegato nei dettagli la situazione del turco.

LA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu non ha mai manifestato concretamente la volontà di lasciare l’Inter. Ci sono state delle evidenti incomprensioni dopo il Mondiale per Club e le parole di Lautaro Martinez non hanno di certo migliorato la situazione. Il capitano ha accusato tutti senza fare nomi, Giuseppe Marotta ha aggiunto il carico citando proprio Calhanoglu. Il giocatore però si è difeso sui social e non ha preso una posizione chiara contro il club nerazzurro. Il Galatasaray lo cerca, è vero, ma non ha ancora fatto un passo concreto per concludere positivamente la trattativa.

COMMENTO – Matteo Barzaghi non ha dubbi sul caso: «Si gestisce in serenità con l’attesa per l’offerta del Galatasaray. Se non arriverà l’Inter riaccoglierà Calhanoglu il 26 luglio in ritiro. Entro quella data deve arrivare l’addio, altrimenti i nerazzurri terranno il turco così come tutti i giocatori chiave a disposizione di Chivu. Toccherà dopo all’allenatore, che ha dato un segnale alla squadra già al Mondiale per Club. Da quel punto di vista non c’è preoccupazione: se non arriveranno offerte Calhanoglu resterà e non è un’ipotesi così remota».