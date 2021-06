Calhanoglu all’Inter, scelta specifica di Inzaghi sull’acquisto a zero – Sky

Calhanoglu sarà ufficiale all’Inter a breve, forse già domani. Il turco è a Milano (vedi articolo) e Gianluca Di Marzio, nel post partita degli Europei su Sky Sport, aggiorna ulteriormente sull’acquisto a parametro zero.

AFFARE FATTO – Gianluca Di Marzio ventiquattro ore fa lanciava l’indiscrezione e ora è realtà: «Si è chiuso l’Europeo per Hakan Calhanoglu ma sta per cominciare la sua nuova avventura. È arrivato a Milano, farà le visite mediche con l’Inter in mattinata. Ieri abbiamo raccontato quest’accelerata, dopo quanto successo a Christian Eriksen. L’accordo è stato raggiunto velocemente: contratto di tre anni, cinque milioni di euro più uno di bonus. Firmerà domani, Simone Inzaghi l’ha voluto anche perché è bravo sui calci piazzati. C’è proprio una scelta specifica dell’allenatore».