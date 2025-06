Calhanoglu, Inter a caccia di plusvalenza! La base per trattare – TS

Hakan Calhanoglu non ha più la certezza di proseguire la sua avventura all’Inter nella prossima stagione. La cessione del turco consentirebbe ai nerazzurri di generare un’importante plusvalenza.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu ha incarnato in maniera esatta, con la sua stagione, gli alti e bassi vissuti dall’Inter di Simone Inzaghi. Complici anche i problemi fisici, in totale 4 nel corso dell’annata, il centrocampista turco non ha avuto la possibilità di esprimersi con la costanza vista nella stagione precedente, determinando così una realtà della quale hanno patito gli stessi compagni di squadra. L’assenza, o l’efficacia limitata, del suo cervello in fase di impostazione ha sicuramente inciso sulla fluidità della manovra della compagine meneghina e – di riflesso – sul rendimento complessivo dell’Inter.

Calhanoglu può lasciare l’Inter: cifre e ragionamenti

I COSTI – Le difficoltà sperimentate da Calhanoglu, in questa stagione, hanno di fatto aperto la strada alla sua possibile cessione nella finestra estiva di mercato. L’Inter, consapevole di quanto questa potrebbe essere l’ultima occasione per capitalizzare dalla sua cessione, è infatti disponibile all’idea di un trasferimento impostato su basi non inferiori a 25-30 milioni di euro. Ciò consentirebbe alla società di generare un’importante plusvalenza sulla cui base pensare a un investimento oneroso per poterlo rimpiazzare.

LA RIFLESSIONE – La decisione non è facile, stante il peso rivestito da Calhanoglu nei successi conseguiti dall’Inter in queste stagioni. Ma la necessità di un ragionamento realista spinge la dirigenza a considerare seriamente l’ipotesi di una cessione. Con i venti di casa – relativi soprattutto all’interessamento del Galatasaray – a spingere forte per una separazione finale.

