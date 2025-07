Calhanoglu, Inter non esclude di trattenerlo! Un fattore sarà decisivo – Sky

Hakan Calhanoglu e l’Inter non hanno definitivamente messo fine al proprio rapporto contrattuale. Fino a quando non si verificherà una condizione, i nerazzurri non lo cederanno in estate.

LA SITUAZIONE – Che Hakan Calhanoglu possa lasciare l’Inter in questa finestra estiva di mercato è una possibilità, ma non una realtà già definita. A dispetto dei rumors che si sono creati attorno alla figura del calciatore turco, infatti, nel concreto non è cambiato praticamente nulla sul fronte del suo futuro professionale. Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport, nessun progresso sostanziale è stato registrato nel corso degli ultimi giorni, anche dopo lo scontro a distanza tra il turco e Lautaro Martinez. In questa situazione, e con le premesse attuali, una sua partenza dall’Inter non è contemplabile.

Calhanoglu può dire addio all’Inter, ma occorre che sia soddisfatta una condizione

FATTORE PRIMARIO – Per il trasferimento di Calhanoglu in Turchia è necessario che il Galatasaray – la squadra maggiormente interessata al suo cartellino – inizi a muovere in maniera seria le sue pedine. In particolare quella denominata “investimento economico”, perché l’Inter non ha alcuna intenzione di regalare il suo regista titolare per il mero gusto di farlo. Gli attriti interni allo spogliatoio possono essere risolti, attraverso un intenso ed efficace lavoro diplomatico, per cui soltanto un’offerta ritenuta adeguata potrà cambiare la realtà attuale.