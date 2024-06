Calhanoglu-Inter, nessun contatto ‘attuale’. Smentito uno scenario – SM

Calhanoglu è fra i giocatori accostati ad altri club in questo inizio di mercato estivo per l’Inter. Questo per l’interesse del Bayern Monaco, emerso negli ultimi giorni. Da Sport Mediaset si fa sapere però come non ci siano contatti immediati.

LA SITUAZIONE – Per Hakan Calhanoglu l’Inter per ora prova a fare muro. L’interesse del Bayern Monaco esiste, ma al momento non è arrivata un’offerta che faccia vacillare la dirigenza. Per questo, il turco prosegue il suo percorso agli Europei senza che ci siano sviluppi immediati sul suo futuro. Ma se ne continuerà a parlare, visto che queste voci hanno lasciato un segno.

Calhanoglu fra Bayern Monaco e Inter, il punto

LA RICHIESTA – Daniele Miceli, in studio nell’edizione di Sport Mediaset, aggiorna su quanto sta succedendo: «L’interesse del Bayern Monaco è concreto, non è peraltro nuovo. A stamattina non sono arrivate offerte concrete all’Inter né, possiamo dirlo, il giocatore ha avanzato una nuova richiesta di contratto. Per il semplice motivo che la dirigenza, intesa come Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, negli ultimi giorni non ha avuto contatti con Calhanoglu. Per questo le notizie rimbalzate prima dalla Germania e poi dalla Turchia sono state accolte come un fulmine a ciel sereno. Per l’Inter non è in vendita Calhanoglu, scenario che cambia solo con un’offerta indecente: non bastano quindi cinquanta milioni di euro».