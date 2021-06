Calhanoglu-Inter, matrimonio a breve? Posizione Milan netta

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, si starebbe avvicinando all’Inter: l’offerta del club nerazzurro supererebbe quella della società rossonera.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, Hakan Calhanoglu richiederebbe 5 milioni di euro a stagione. L’offerta dell’Inter nel sondaggio fatto con l’agente del giocatore non allontanerebbe molto a quella somma e supererebbe la proposta da 4 milioni di euro fatta dal Milan. La fumata bianca potrebbe dunque arrivare a breve. Il club rossonero non avrebbe intenzione di partecipare ad alte e riterrebbe le cifre offerte adeguate e in caso di addio avrebbe pronte le alternative.

OCCASIONE – Il nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi sarebbe pronto ad utilizzare il centrocampista turco come Luis Alberto alla Lazio. Per la società meneghina il giocatore rappresenterebbe un’occasione a costo zero, in attesa di conoscere il futuro di Christian Eriksen che, anche nel caso in cui dovesse tornare in campo, lo farebbe tra diversi mesi. Inoltre un rinforzo in mezzo sarebbe necessario, viste anche le possibili uscite di Radja Nainggolan, Joao Mario e Matias Vecino (sulle cessioni dei tre a medio termine Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero ottimisti).

Fonte: SportMediaset.it