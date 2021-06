Hakan Calhanoglu è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Il turco è già a Milano, come riporta Fabrizio Romano: nelle prossime ore si attende l’annuncio ufficiale.

SEMPRE PIÙ VICINO – Manca sempre meno, poi Hakan Calhanoglu sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Come Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il calciatore turco è già arrivato a Milano dopo l’eliminazione della Turchia agli Europei. Domani l’ormai ex giocatore del Milan sosterrà le visite mediche, e poi firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024. Già nella giornata di domani, quindi, potrebbe arrivare l’ufficialità del suo acquisto.

Hakan Çalhanoglu has just landed in Milano in order to complete his move as new Inter player. Medicals tomorrow, contract until June 2024 and done deal. Hakan leaves AC Milan as free agent to join Inter. 🛩🇹🇷 #Inter #Calhanoglu

