Calhanoglu-Inter, Inzaghi ha spinto molto! Giocatore deciso: le ultime – Sky

SPINTA – Hakan Calhanoglu sarà con ogni probabilità un giocatore dell’Inter. Alessandro Sugoni svela il motivo per il quale l’Inter ha accelerato improvvisamente per il turco: «Ha spinto molto Simone Inzaghi per Calhanoglu, il Milan ha offerto 4 milioni per 4 anni e non ha mai rilanciato. L’Inter invece 5 più uno di bonus per tre anni. Siamo li come cifra, ma evidentemente è stata una scelta del giocatore che si libera dal 30 giugno e che comunque lascia i rossoneri con numeri assolutamente buoni. Per Inzaghi può rappresentare quello che è stato Luis Alberto alla Lazio».