Calhanoglu tra Inter e Galatasaray! Posizioni ferme e uno scenario – CdS

Hakan Calhanoglu vede il suo futuro al momento appeso a un filo, con l’Inter e il Galatasaray che trattano da posizioni di partenza distanti.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu e l’Inter rischiano di chiudere la propria storia insieme con il ricordo dell’amaro finale a prevalere su quello delle gratificazioni e gioie vissute negli ultimi 4 anni. La negativa – per usare un eufemismo – finale di Monaco persa contro il PSG per 0-5, la mancata partecipazione del turco al Mondiale per Club e il pesante scontro a distanza con Lautaro Martinez hanno infatti contribuito ad alimentare un’aria pesante che ha inevitabilmente inquinato lo splendido, fino a quel momento, rapporto tra le parti. Il tutto inserito in uno scenario nel quale Calhanoglu, pur senza esporsi direttamente, ha fatto intendere – tramite svariate persone a lui vicine – di voler tornare in patria per chiudere la carriera al Galatasaray.

Calhanoglu-Galatasaray, l’Inter non cambia posizione: il punto

LA STRATEGIA – L’Inter, nonostante il pressing dei turchi e il clima negativo creatosi nello spogliatoio, non intende rinunciare alla propria pretesa iniziale di 30-35 milioni per far partire Calhanoglu. Il Galatasaray, al momento, non si è avvicinata nemmeno lontanamente a quella cifra, consapevole della volontà del calciatore e intento a replicare un copione già visto in altre situazioni di mercato che l’hanno coinvolto: offrire tanto per gli ingaggi riducendo le spese per i cartellini. Chiaramente, su queste basi una partenza del turco è molto complicata. Ma i possibili risvolti del mercato potrebbe condurre a scenari diversi, il che invita dunque ad osservare con attenzione la situazione al fine di comprenderne le traiettorie future.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport