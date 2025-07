Calhanoglu, l’Inter prende una decisione netta: addio solo a cifre adeguate! – CdS

L’Inter ha preso una posizione netta sul futuro di Calhanoglu: il regista turco non sarà trattenuto controvoglia, ma non sarà regalato. Questa la posizione del club nerazzurro al momento, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu non andrà via dall’Inter per meno di 30 milioni. o. Al momento, però, non si registrano offerte concrete, né da parte del Galatasaray, il club che più lo vorrebbe riportare in patria, né da parte di altri pretendenti, come l’Al Hilal. Inoltre, lo stesso Calhanoglu non ha manifestato l’intenzione di lasciare Milano, dove è diventato un pilastro imprescindibile del centrocampo nerazzurro. Da viale della Liberazione filtra un messaggio chiaro: o arriva una proposta all’altezza, oppure il giocatore resterà e continuerà a essere il cuore del gioco dell’Inter. In questo senso, Cristian Chivu ha già fatto sapere di non avere dubbi sul ruolo centrale che Calhanoglu può ancora avere nella sua Inter. Anzi, il nuovo tecnico nerazzurro è convinto di poter ricucire anche il recente strappo con Lautaro Martinez, nato da alcune incomprensioni nelle ultime settimane. Chivu non è nuovo a dinamiche complesse all’interno dello spogliatoio: anche ai tempi del Triplete, l’armonia non era sempre scontata, ma la qualità del gruppo faceva la differenza. Con quell’esperienza nel bagaglio, il tecnico si dice pronto a gestire anche questo momento delicato.

Calhanoglu, chi prende il suo posto qualora dovesse andare via?

GLI OBIETTIVI – Nel frattempo, l’ipotesi di una cessione resta sul tavolo e la dirigenza si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Il preferito per sostituire Calhanoglu resta Ederson, ma l’Atalanta ha già fatto sapere che il brasiliano è considerato incedibile. Un segnale chiaro, che complica la trattativa, ma che non spegne l’interesse interista. Subito dietro nelle gerarchie c’è Richard Rios del Palmeiras, una pista meno costosa ma comunque intrigante. La situazione resta fluida: tutto ruoterà attorno alla volontà di Calhanoglu e, soprattutto, alla capacità di altri club di raggiungere la richiesta minima dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno