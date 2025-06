Calhanoglu, l’Inter chiude alla cessione: valutazione molto alta – SM

Hakan Calhanoglu potrebbe essere tra i partenti in questa estate di mercato in casa Inter. Secondo Sport Mediaset però ci sono novità discordanti a riguardo.

STAGIONE NO – Hakan Calhanoglu non ha fatto una delle sue migliori stagioni da giocatore dell’Inter. Anzi, probabilmente è stata proprio la peggiore delle quattro in cui ha sempre vinto trofei. Solo in questa è rimasto a secco così come tutti i suoi compagni usciti sconfitti in maniera umiliante dalla finale di Champions League contro il Psg. Il turco anche in quel match ha lasciato il campo per infortunio e non è stato il primo dell’anno: in diverse occasioni Calhanoglu ha sofferto di problemi muscolari e ci sono dubbi sulla sua attuale tenuta fisica.

OFFERTE – Nelle ultime ore si sono fatte avanti diverse società dall’Arabia Saudita per prelevare Calhanoglu dall’Inter. Le offerte sono piuttosto ricche, ma il club nerazzurro per ora fa muro e non vuole aprire alla cessione. La valutazione che fa del suo regista è molto alta: si parla addirittura di 40 milioni di euro per il giocatore in scadenza nel 2027. La dirigenza ha anche trovato il sostituto in caso di addio del turco ed è Nicolò Rovella, che però ha una clausola rescissoria con la Lazio a 50 milioni di euro.