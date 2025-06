Calhanoglu, Inter attende offerta importante! Alternative carissime – TS

Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero dirsi addio nella sessione estiva di mercato. Il futuro del turco è denso di incertezze, con i nerazzurri che guardano con interesse a vari possibili sostituti, tutti molto costosi.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu ha scritto delle pagine indelebili della storia dell’Inter. La sua capacità di incidere in zona gol, soprattutto grazie alla sua abilità nei calci piazzati, e il feeling instaurato con i tifosi nerazzurri – nonostante il passato al Milan – hanno definito i contorni di un’esperienza che ha dato tanto ad entrambe le parti. Dopo l’idillio, culminato nella vittoria del ventesimo scudetto due stagioni fa, si è però arrivati a una situazione di luce alternata a un buio preoccupante. Con i cinque infortuni rimediati dal turco nell’arco di una stagione a invitare l’Inter a una seria riflessione sul suo futuro.

Calhanoglu può partire, ma Inter chiara sulle premesse!

LO SCENARIO – Su queste basi, l’Inter contempla la possibilità di separarsi da Calhanoglu nella finestra estiva di mercato. L’unica condizione, su cui al momento non converge il Galatasaray, è che sia offerta una cifra almeno pari ai 25 milioni di euro finora richiesti. I turchi, che avrebbero l’intenzione di riportare il numero 20 nerazzurro in patria, sono consapevoli del fatto che l’Inter non svenderà il suo regista titolare. Ecco perché, nonostante la chiara apertura dei meneghini alla cessione, il futuro di Calhanoglu resta evidentemente in bilico.

LE ALTERNATIVE – In caso di trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray, l’Inter ingaggerà un sostituto di spessore. I due nomi principali sul taccuino dei nerazzurri sono quelli di Lucas Da Cunha ed Ederson, per i quali sarebbe necessario un esborso non risibile al fine di convincere le rispettive squadre di appartenenza a lasciarli partire. Dal futuro del turco dipenderà l’affondo, o meno, dei meneghini per uno di tali profili.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport