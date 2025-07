Calhanoglu, l’Inter abbassa la richiesta. Le sensazioni sul futuro – SM

La telenovela relativa al possibile addio di Hakan Calhanoglu non accenna a concludersi. Il Galatasaray si defila adesso, l’Inter attende e valuta la sua posizione per Sport Mediaset.

POSIZIONE – Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero seriamente continuare insieme per un altro anno rimandando l’addio. Il Galatasaray sta trattando Victor Osimhen e i dialoghi con il Napoli vanno per le lunghe, per questo motivo la situazione del centrocampista rimane in stand-by. All’Inter l’attesa non piace, soprattutto perché servirebbero i soldi per investire sull’eventuale sostituto nel medesimo ruolo. La dirigenza ha fissato infatti una dead-line per la conclusione di questa storia: il 26 luglio, data in cui inizia il ritiro pre-campionato. Se il Galatasaray non affonderà il colpo prima di quel giorno Calhanoglu rimarrà ancora in nerazzurro.

DISSAPORI – La permanenza del turco non sarebbe un problema per il gruppo di Cristian Chivu, i chiarimenti ci sono già stati con tutti. Compreso il capitano Lautaro Martinez. L’Inter ha fatto sapere comunque la sua valutazione del cartellino: 25 milioni di euro. Qualche settimana fa si diceva di 40 o 30, stavolta la richiesta si abbassa. L’ipotesi di permanenza comunque è la più probabile in questo momento. E Chivu è pronto a ripartire dal regista che ha fatto due finali di Champions League con questa maglia.