Calhanoglu, l’ingaggio offerto dal Bayern Monaco: cifre grosse sul tavolo – SM

Come segnalato più volte in questi giorni, l’Inter è sotto assedio per Calhanoglu. Il Bayern Monaco ha individuato il centrocampista turco come obiettivo per il suo mercato e ha già fatto un sondaggio con l’agente del giocatore. Sport Mediaset indica le cifre dell’offerta di ingaggio.

IN BILICO – Hakan Calhanoglu può andare via dall’Inter dopo tre anni e tornare in Germania. Il Bayern Monaco ci sta provando e, seppure non abbia (ancora?) definito un’offerta, sta spingendo per raggiungere un accordo. Un interesse emerso solo un paio di giorni fa, ma che dura da qualche mese. Il rischio concreto che, un anno dopo Marcelo Brozovic, ci sia da rivisitare il centrocampo sembra esserci. Per Calhanoglu servirà una proposta molto convincente da parte dei bavaresi, che puntano anche Joao Palhinha del Fulham. Ma, nel frattempo, la squadra tedesca ha già fatto un primo sondaggio con Gordon Stipic, Managing Director dell’ISMG (International Sports Management GmbH) ossia l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista turco.

Calhanoglu-Bayern Monaco, l’offerta fatta al giocatore (non all’Inter

LA PROPOSTA AL GIOCATORE – Per la dirigenza dell’Inter, Calhanoglu non è sul mercato e non si ha intenzione di cederlo. È chiaro però che una ricca offerta potrebbe cambiare le carte sul tavolo: per “ricca” si parla di una cifra fra sessanta e settanta milioni di euro. In questo caso, afferma Sport Mediaset, sarebbe la nuova proprietà Oaktree a decidere se privarsi o meno di uno degli uomini chiave per la conquista del ventesimo scudetto. A oggi non ci sono stati (ancora) contatti diretti tra l’Inter e il Bayern Monaco, che però ha sentito l’agente del giocatore. L’offerta è per un contratto quadriennale da otto milioni più bonus, che farebbero lievitare l’ingaggio fra dieci e undici milioni. Una cifra di gran lunga superiore rispetto a quanto Calhanoglu percepisce in questo momento all’Inter.