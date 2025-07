Calhanoglu, il Galatasaray va avanti nonostante Osimhen? La risposta – SI

Il Galatasaray andrà avanti nella trattativa per Hakan Calhanoglu nonostante le follie che è pronto a fare per Victor Osimhen? Gianluigi Longari su Sportitalia spiega la situazione.

L’ALTRA TRATTATIVA – Il Galatasaray vuole rinforzare pesantemente la rosa in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Victor Osimhen per cui il Napoli non si muove dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il club turco non arriva per ora a quella cifra ma ha il sì del calciatore per l’acquisto. Il nigeriano vuole andare in Turchia e non accetta in questo momento la soluzione Al-Hilal, dove tra l’altro l’allenatore è l’ex Inter Simone Inzaghi.

LATO INTER – Ma l’eventuale acquisto di Osimhen comprometterebbe la trattativa tra Galatasaray e Inter per Hakan Calhanoglu? La risposta di Gianluigi Longari su Sportitalia è secca ed è un no. Il motivo è nella possibilità che il club turco ha di sfruttare i soldi da sponsor per investire fortemente su Osimhen per il prossimo anno. Questo colpo perciò non intaccherebbe le casse del Galatasaray, che avrebbe spazio anche per fare un’offerta all’Inter per il centrocampista capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Le due trattative non sono legate e i nerazzurri sperano di risolvere il prima possibile la situazione.