Calhanoglu, il Galatasaray segue un altro centrocampista. La situazione

Hakan Calhanoglu è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter. Lo segue il Galatasaray, che però si vorrebbe muovere anche per un altro centrocampista per Sky Sport De.

FAVOREVOLE? – La stagione di Hakan Calhanoglu ha lasciato molti dubbi. In casa Inter non è stata proprio giudicata come soddisfacente l’annata del turco, che ha sofferto più di quattro infortuni muscolari saltando molte gare piuttosto importanti. Adesso il Galatasaray si sta facendo avanti e oggi l’agente del calciatore Stipic si trova a Istanbul per parlare del suo assistito con il club. Calhanoglu ha la testa al Mondiale per Club, ma salterà comunque l’esordio a causa di un altro problema fisico.

ALTRO NOME – L’Inter accetterebbe offerte da 25-30 milioni di euro per il regista, ma per ora non si è arrivati a quelle cifre. Calhanoglu sarebbe propenso al trasferimento, è tifoso del Galatasaray e farebbe ritorno in patria dopo tantissimo tempo. Il club turco però segue un altro centrocampista e ha già mostrato interesse per lui. Si tratta del tedesco Ilkay Gundogan, che ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Manchester City. Non è in corso una trattativa, ma potrebbe nascere presto. Inter e Calhanoglu vigili sulla situazione.