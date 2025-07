Calhanoglu, il Galatasaray fa la prima offerta! La risposta dell’Inter

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter. Il Galatasaray ha dato inizio alla trattativa con il club nerazzurro, secondo Orazio Accomando è arrivata già la prima offerta.

MOMENTO – Hakan Calhanoglu lascerà quasi sicuramente l’Inter. Il club non chiuderebbe ad un’eventuale permanenza, ma la posizione del calciatore è chiara ed è stata ribadita in un recente incontro. Il centrocampista vuole tornare in Turchia e vivere ad Istanbul, dove il Galatasaray si è già mosso per esprimere il desiderio del capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Fino a poco tempo fa si trattava solo di voci, adesso c’è qualcosa di più concreto per cui cominciare a pianificare il prossimo futuro.

MOSSA CONCRETA – L’Inter aveva intenzione di partire da una richiesta di 40 milioni di euro, le parole di Giuseppe Marotta rendono difficile questo incasso. La crisi interna abbassa il prezzo di Calhanoglu, ma non di troppo per la dirigenza che comunque vuole ottenere una buona somma per la cessione. Il Galatasaray ha fatto una prima offerta da 17 milioni di euro, l’Inter tiene bassa la proposta. Il dialogo va comunque avanti e i turchi si confermano fiduciosi per la chiusura della trattativa. La volontà del calciatore è netta e l’ha espressa alla società meneghina.