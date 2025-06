Calhanoglu, il Galatasaray alza l’offerta! L’Inter attende il giocatore

Il Galatasaray ha alzato l’offerta per Hakan Calhanoglu e ci prova seriamente per il calciatore. L’Inter attende di conoscere la volontà del centrocampista, le ultime da Sport Mediaset.

SITUAZIONE – Il Galatasaray, nonostante le parole del suo presidente, fa sul serio per Hakan Calhanoglu. Il club turco ha alzato l’offerta per l’Inter a quota 20 milioni di euro rispetto ai 15 iniziali proposti. I nerazzurri però non sono ancora convinti della cessione, lascerebbero via libera solamente davanti ad un’offerta shock da 35-40 milioni di euro. La posizione per ora è irremovibile, anche perché la dirigenza deve trovare un sostituto in cabina di regia e dovrà spendere una cifra non indifferente.

Calhanoglu e il mercato: la posizione

ATTESA – Il Galatasaray è un club che cerca di spendere sempre più per l’ingaggio piuttosto che per il cartellino. La testimonianza è nei 10 milioni di euro all’anno offerti a Calhanoglu, che però non si è ancora esposto con l’Inter per chiedere la cessione. Il turco sta provando a recuperare per la gara con il River Plate al Mondiale per Club ed è lontano dalle voci di mercato. Chi arriverà nel caso di un suo addio? L’Inter segue Nicolò Rovella della Lazio (clausola rescissoria da 50 milioni di euro) e Bernabé del Parma.