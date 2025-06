Calhanoglu-Galatasaray, un solo vincolo! Se va Inter su un profilo – CdS

Calhanoglu e il Galatasaray potrebbero congiungersi quest’estate. Il regista, tifoso del club campione di Turchia, può spingere per andare a giocare in Patria. Ma l’Inter ha fissato il prezzo. In caso di addio, si andrebbe a ricercare un profilo specifico, scrive il Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – Dopo gli abboccamenti delle due estati precedenti di Arabia Saudita e Bayern Monaco, questa potrebbe diventare l’estate del definitivo addio di Hakan Calhanoglu dall’Inter. Il turco è corteggiato dal Galatasaray, sua squadra da quando è bambino. E la storia del padre, di ieri, non ha lasciato ad altre interpretazioni. Ma per strappare il numero 20 dall’Inter serve però una cifra adeguata. Ad oggi, come sottolinea il Corriere dello Sport, l’unico vincolo è il prezzo finale. I nerazzurri non vogliono scendere dai 40-45 milioni di euro per il 31 capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Ad oggi, il Galatasaray può spingersi fino a 30. Ma occhio alla volontà del giocatore: in caso di trattativa, infatti, il turco potrebbe tirare un po’ la mano per lasciare il club interista e volare a Istanbul, dove lo aspetterebbe un ingaggio da 10 milioni di euro l’anno.

Se Calhanoglu va al Galatasaray, l’Inter vuole un profilo preciso

PROFILO – In caso di addio di Calhanoglu, l’Inter andrebbe a cercare un centrocampista come possa fare filtro in mezzo al campo. Un vero mediano recupera palloni e di impostazione difensiva, come aveva Cristian Chivu con Mandela Keita nel Parma. Ecco perché verrebbe anche valutato Davide Frattesi, a cui Chivu vorrebbe ritagliare un nuovo ruolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia