Calhanoglu, il Galatasaray non molla. Inter, due derby per i sostituti! – SM

Il Galatasaray, forte del sogno di una vita di Hakan Calhanoglu, non sembra voler mollare la presa. Per questo l’Inter inizia a sondare il terreno per i sostituti del regista turco. Due nomi su tre innescano due derby.

TUTTO APERTO – La querelle di mercato tra Hakan Calhanoglu e Galatasaray, che ha visto la luce un paio di giorni fa, continua a tenere banco in questa prima metà di giugno. Il club turco, disposto a offrire 30 milioni di euro all’Inter e 10 milioni di euro a stagione – per tre anni – al calciatore, non sembra intenzionato a desistere. Di mezzo, tra l’altro, c’è anche il sogno, mai nascosto, del centrocampista di tornare in patria per indossare proprio i colori del club di Istanbul. L’Inter, dunque, non può farsi trovare impreparata di fronte a un‘eventuale offerta più alta del Galatasaray. Per questo la dirigenza nerazzurra ha iniziato a sondare una serie di profili che possano sostituire il pilastro della regia interista.

Inter a caccia dei sostituti di Calhanoglu. Due nomi su tre innescano i derby!

DUE DERBY – Nicolò Rovella è il primo indiziato per sostituire Hakan Calhanoglu in caso di addio. Ma l’Inter guarda anche oltre al centrocampista della Lazio, considerata la sua onerosa clausola da 50 milioni di euro. Le altre due opzioni, spiega Claudio Raimondi nell’edizione odierna di SportMediaset, conducono a due diversi derby. Uno col Milan, per Samuele Ricci, da tempo corteggiato dai rossoneri che, però, sono attualmente fermi. L’altro è un derby tutto italiano, con la Juventus. Sia i bianconeri che l’Inter, infatti, dimostrano interesse per Ederson. Il giocatore pare non essere in vendita, con l’Atalanta disposta a lasciarlo partire solo per una cifra che ruota tra i 35 e i 40 milioni di euro.