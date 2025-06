Calhanoglu-Galatasaray, l’Inter attende un’offerta concreta: tutto fermo!

Il futuro di Calhanoglu è uno dei temi principali per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, al momento non c’è alcuna trattativa concreta né un’offerta ufficiale recapitata al club nerazzurro.

NESSUN OFFERTA – L’Inter considera Hakan Calhanoglu un elemento chiave del proprio progetto tecnico e non ha intenzione di cederlo, a meno che non arrivi una proposta davvero importante. La richiesta dei nerazzurri si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra che, fino ad ora, non è stata nemmeno avvicinata dal club turco. Da Istanbul filtra l’interesse per il giocatore, ma non si è ancora trasformato in una mossa decisa sul mercato. Dalla Turchia si parla di una possibile apertura da parte del calciatore, che non ha mai nascosto il legame affettivo con il suo Paese e con il Galatasaray, club per il quale tifa da sempre. Ma è altrettanto chiaro che nessun passo formale è stato compiuto: né tra i due club, né tra l’entourage del giocatore e la società di Istanbul.

IN ARRIVO? – L’Inter, dal canto suo, è ferma nella sua posizione: non venderà Calhanoglu a cuor leggero e continuerà a considerarlo incedibile fino a quando non si verificheranno le condizioni richieste. Solo un’offerta concreta e significativa potrà sbloccare una trattativa che, al momento, resta più ipotetica che reale. La palla ora passa al Galatasaray. Il club turco dovrà decidere se fare sul serio e presentarsi a Milano con una proposta all’altezza del valore del giocatore. Fino ad allora, Calhanoglu continuerà a essere al centro del progetto nerazzurro

Fonte: Matteo Moretto – Canale YouTube [Fabrizio Romano]