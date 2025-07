Calhanoglu, Galatasaray ha tetto massimo. Altra possibilità – SI

La storia di Hakan Calhanoglu è destinata a finire con l’Inter, anche se il Galatasaray non si muove dalla sua possibile offerta. Un’altra possibilità per il calciatore turco secondo Gianluca Longari su Sportitalia.

CAOS – Hakan Calhanoglu si sta rendendo protagonista in negativo di una telenovela che tutti volevano evitare all’Inter. Dopo l’addio di Simone Inzaghi non ci sarebbe stato bisogno di un’altra grana da risolvere, eppure le parole di Lautaro Martinez hanno innescato una bomba che comunque era già destinata ad esplodere. Le foto in Turchia, i matrimoni e i parrucchieri, il padre, tutti hanno parlato di Calhanoglu tranne lui stesso prima che anche Giuseppe Marotta lo chiamasse in causa.

DUE POSSIBILITÀ – Il Galatasaray non ha iniziato una vera e propria trattativa con l’Inter, ma le chiacchiere si sono accumulate negli ultimi giorni. Il club turco non ha mai speso tanto per i cartellini dei giocatori, o almeno non arriva vicino a quanto offre a Calhanoglu, ossia un ingaggio in doppia cifra. L’Inter non riceverà più di 15-20 milioni di euro dal Gala, ma la valutazione che fanno i nerazzurri rimane di 40. L’altra possibilità per il centrocampista è l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che potrebbe inserirsi presto. Calhanoglu ha un contratto fino al 2027 e l’Inter potrebbe anche tenerlo.