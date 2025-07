Calhanoglu, con il Galatasaray è davvero finita? La situazione – SI

Il futuro di Hakan Calhanoglu rappresenta un’incognita per l’Inter: il calciatore turco, che non disdegnerebbe per nulla l’approdo al Galatasaray, è al centro di una telenovela che non si è ancora conclusa.

IL PROBLEMA – Il primo incontro tra Galatasaray e Inter per Hakan Calhanoglu rischia anche di essere l’ultimo. Ciò perché l’offerta presentata dai turchi è al confine tra l’inaccettabile e l’offensivo, stante il valore di 10 milioni di euro da essi attribuito al regista nerazzurro. Ovviamente, su queste basi non vi è alcuna possibilità di trovare un accordo che preveda il trasferimento del numero 20 meneghino in Turchia. Solo in caso di un nuovo atteggiamento – da parte del Galatasaray – sarebbe possibile riprendere i dialoghi per l’eventuale cessione di Calha.

Calhanoglu, ora per il Galatasaray è durissima: l’Inter è chiara

IL RAGIONAMENTO – A pronunciarsi in merito allo stato attuale delle trattative tra Inter e Galatasaray per Calhanoglu è stato Gianluigi Longari, il quale ha indicato l’assenza dei presupposti per andare a dama. A meno che, chiaramente, non vi sia un rilancio da parte della società turca che sia ritenuto adeguato dai meneghini. Insomma, la realtà attuale racconta un quadro – sfavorevole alle istanze del Galatasaray – soggetto a un potenziale mutamento in corrispondenza di un diverso orientamento dei turchi in sede negoziale. Un cambiamento può dunque ancora avvenire. Sta al Club Campione di Turchia dimostrare di volerlo realmente.