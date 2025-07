Calhanoglu-Galatasaray, affare bloccato! Inter chiara, ma futuro incerto

Hakan Calhanoglu è, in questo momento, più vicino alla permanenza all’Inter che alla cessione al Galatasaray. Ma nulla è ancora definito.

NESSUN CAMBIAMENTO – Hakan Calhanoglu potrebbe realmente restare all’Inter nella prossima stagione. Nonostante il forte interessamento del Galatasaray per il calciatore turco, infatti, al momento mancano i presupposti per poter addivenire alla fumata bianca agognata dalle parti. Nello specifico, il nodo economico – che continua a dividere società turca e Club italiano – rende impraticabile la chiusura dell’operazione. I 10 milioni offerti dal Galatasaray sono una cifra nettamente inferiore rispetto a quella che vorrebbe l’Inter, la cui posizione è ferma e inequivocabile: 25-30 milioni, oppure nulla.

Galatasaray, Calhanoglu, Inter: quanto durerà la telenovela?

LO SCENARIO – Con l’Inter che non si muove dalla cifra richiesta e fissa la deadline dell’inizio del ritiro estivo per chiudere i discorsi, l’evoluzione del caso potrebbe sembrare pronosticabile. Il Galatasaray dovrebbe chiudere per Victor Osimhen – garantendo un investimento complessivo pari a 75 milioni di euro al Napoli – e l’Inter trattenere il suo regista titolare almeno per un’altra annata. Ma il calciomercato ha insegnato ad evitare di prendere per scontate certe situazioni, apparentemente definite nei loro sviluppi futuri. Ecco perché, anche in assenza di basi solide per poter immaginare un tale scenario, l’ipotesi del trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray non può essere esclusa in radice. Almeno fino a quando il calciatore non si sarà esposto chiaramente nel senso della sua permanenza a Milano.