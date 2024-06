Calhanoglu a fuoco lento: il Bayern Monaco c’è. L’Inter aspetta – TS

Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco vanno a rilento: ma la cosa potrebbe infiammarsi a breve, scrive Tuttosport. Ad oggi l’Inter guarda con attenzione.

ATTENZIONE – Con un Europeo entrato nel vivo e che potrebbe riaccendere la miccia da un momento all’altro, in casa Inter si guarda con attenzione al mercato in uscita. Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, tra Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco qualcosa bolle in pentola. L’Inter al momento però, non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dei bavaresi, né tantomeno dall’entourage del calciatore turco che è impegnato in Germania per gli Europei di calcio. Calhanoglu – come sottolinea anche la Bild – nato a circa 300km da Monaco, è rimasto toccato dall’interesse del club tedesco. Proprio per questo alla fine il turco potrebbe accettare il corteggiamento dei bavaresi. Per l’Inter, almeno ad oggi, Hakan Calhanoglu resta se non incedibile una pedina importante per lo scacchiere di Simone Inzaghi.

Marotta pronto al sacrificio di Calhanoglu

NUMERI – Ad oggi, secondo quanto riportato dal quotidiano, non c’è il sentore che l’ex milanista voglia andare via. Al tempo stesso però in casa Inter sono all’erta. In caso il turco chiedesse la cessione e arrivasse un’offerta importante, per l’Inter sarebbe complicato opporsi. I media turchi parlano di un’offerta da 8 milioni di euro netti per Calhanoglu: l’Inter invece non si muove da una proposta non inferiore ai 50 milioni di euro, se non 60 milioni. In quel caso l’Inter si siederà al tavolo con il Bayern Monaco per definire l’eventuale cessione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini