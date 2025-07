Calhanoglu, frattura ricomponibile con l’Inter? La situazione – Sky

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano dall’Inter. Le vicende delle ultime ore hanno rafforzato tale realtà, ma nulla è ancora scontato. Le ultime sulla situazione di mercato del turco.

TUTTO APERTO – La centrifuga di emozioni che ha colpito il mondo Inter a partire dalla sconfitta contro il Fluminense per 0-2 era probabilmente necessaria. Le parole forti e incisive di Lautaro Martinez, cui è seguita la conferma del Presidente Giuseppe Marotta circa il riferimento ad Hakan Calhanoglu, hanno inevitabilmente costretto l’ambiente nerazzurro alla “resa dei conti”. A fare un riepilogo della situazione è stato il giornalista Luca Marchetti, che si è così espresso a Sky Sport: «Marotta era soprannominato Kissinger per le sue doti di mediatore, ma la risposta di Calhanoglu fa capire che non sia semplice ricomporre questa frattura all’interno dell’ambiente Inter. Il turco ha dato una risposta molto chiara, con 12 ore di ritardo e quindi in maniera ragionata. Senza aggiungere di voler restare all’Inter, tra l’altro. Finora non sono arrivate offerte ufficiali ai nerazzurri, che giustamente dovranno avere una voce importante in capitolo. Di certo non si libererà gratis, ma la risposta di Calhanoglu mi ha colpito per la sua durezza e per la sua presa di posizione. Si tratta di cose che non possono non pesare in uno spogliatoio».

Marchetti sullo scenario futuro in casa Inter: una volontà può pesare

IL FUTURO – Marchetti ha così chiosato: «Il mercato può rappresentare una soluzione, soprattutto se le intenzioni di Calhanoglu sono quelle di andare via dall’Inter».