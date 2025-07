Calhanoglu, il Fenerbahce non molla: pronta un’offerta e un segnale all’Inter!

Il Fenerbahce è sulle tracce di Hakan Calhanoglu. L’Inter deve aspettarsi due mosse precise, dal club turco e dal calciatore, davvero a breve.

NUOVA PISTA – Quando la telenovela tra Calhanoglu e il Galatasaray sembrava finalmente finita, è arrivato il Fenerbahce ad alterare nuovamente gli equilibri tra l’Inter e il centrocampista turco. Negli ultimi giorni, infatti, il club turco si è inserito sul mercato, dimostrandosi fortemente interessato ad ottenere il regista nerazzurro. Arrivano ora nuovissimi dettagli sulla trattativa, che sembra potersi concretamente avviare a breve. A differenza di quanto avvenuto col Galatasaray, che non si è mai davvero fatto avanti, il club allenato da José Mourinho invece è pronto a presentare un’offerta.

Calhanoglu-Fenerbahce: le ultime novità di mercato sul centrocampista dell’Inter

VERSO LA SVOLTA – Stando a quanto racconto Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, il Fenerbahce ha pronta un’offerta da presentare sul tavolo dell’Inter. La proposta prevede 20 milioni di euro per il club nerazzurro e un contratto triennale da 6 milioni di euro, più bonus, per Calhanoglu. I dialoghi tra le parti dovrebbero avvenire nelle prossime ore, attraverso dei contatti telefonici. Mentre la società turca si è già attivata, il centrocampista turco non ha ancora concretamente fatto sapere la sua intenzione all’Inter. Un segnale diretto ai nerazzurri, però, potrebbe arrivare presto, sempre secondo quanto racconta il giornalista sul proprio profilo Twitter.