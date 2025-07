Calhanoglu-Fenerbahce? L’Inter al confronto gli dirà questo! – CdS

Il Fenerbahce ci prova per Calhanoglu, che avrebbe aperto alle trattative con il club rivale del Galatasaray. Ma l’Inter attende il confronto decisivo con il suo numero 20, a cui ribadirà la sua chiara e netta volontà. Le ultime dal Corriere dello Sport.

ANCORA I TURCHI – E dopo il Galatasaray, ecco il Fenerbahce. Sul turco numero 20 dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha messo gli occhi pure la squadra di José Mourinho. Secondo la stampa turca, lo stesso giocatore avrebbe aperto ad un suo trasferimento negli acerrimi rivali del Galatasaray, che sborserebbero un ingaggio da 10 milioni di euro l’anno. Ma se dal punto di vista del giocatore non ci sarebbero problemi, per quanto riguarda l’offerta da recapitare all’Inter, praticamente ci si troverebbe, scrive il Corriere dello Sport, nuovamente nella stessa situazione già vissuta con i giallorossi. Il Fenerbahce al massimo potrebbe arrivare a 20 milioni di euro, bonus compresi. Troppo pochi per un’Inter che chiede almeno 30 milioni di euro. Ecco perché le percentuali di una permanenza all’Inter rimangono ancora piuttosto alte.

L’Inter chiederà a Calhanoglu di rimanere! Fenerbahce come il Galatasaray

CONFRONTO DECISIVO – Inoltre, Calhanoglu, che come confermato da Piero Ausilio non ha mai chiesto la cessione (vedi articolo), martedì sarà a Milano per effettuare i controlli al polpaccio lesionato. Sabato, invece, ci sarà il primo giorno di raduno. Ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un confronto decisivo tra le parti. L’Inter ribadirà una posizione al turco, ossia quella di rimanere almeno per un’altra stagione a Milano e quindi di ricucire lo strappo con Lautaro Martinez. Per Chivu, Calha è un elemento fondamentale del suo scacchiere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno