Calhanoglu-Fenerbahce, atteso incontro in Turchia. Domani l’Inter!

La “telenovela” turca di Hakan Calhanoglu potrebbe presto arrivare a una svolta. Movimenti previsti a Istanbul col Fenerbahce e a Milano con l’Inter nelle prossime ore.

RIFLETTORI – Neanche la trattativa in corso per Ademola Lookman riesce a rubare la scena ad Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro è il più chiacchierato dell’Inter, ormai da più di un mese, per via delle continue indiscrezione sul suo futuro che giungono dalla Turchia. Dopo il Galatasaray, infatti, adesso è il Fenerbahce ad aver messo nel mirino il centrocampista. Nessuna offerta o intenzione specifica, però, è mai stata comunicata dai club turchi e dallo stesso Calhanoglu all’Inter, come ribadito dal Presidente Marotta di recente.

Calhanoglu-Inter, prossime ore decisive. Contatto previsto col Fenerbahce!

SVOLTA? – Qualcosa potrebbe muoversi presto, visto che queste sono le ultime ore che Calhanoglu dovrebbe trascorrere in Turchia prima di rientrare in Italia. Domani, infatti, il centrocampista è atteso ad Appiano Gentile per il pre-raduno, dove incontrerà gli altri compagni nerazzurri infortunati. Con l’occasione il regista nerazzurro potrebbe parlare con la società e la dirigenza interista, manifestando – finalmente – le sue reali intenzioni. Intanto, però, la svolta potrebbe avvenire anche ad Istanbul. Secondo quanto riporta Claudio Ramondi a SportMediaset, infatti, l’agente di Calhanoglu si trova nella città turca e lì dovrebbe incontrare il presidente del Fenerbahce proprio oggi. Nel corso del meeting il club potrebbe far recapitare un’offerta, che secondo le valutazioni dell’Inter dovrebbe essere di almeno 30 milioni di euro.