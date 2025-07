Calhanoglu, Fenerbahce disposto a follie! Inter, la stessa richiesta

Il Fenerbahce è disposto a fare follie lato giocatore, non però per l’Inter. Hakan Calhanoglu è il tema centrale, le ultime arrivano ancora dalla Turchia con Fanatik.

LE ULTIME – La storia di Hakan Calhanoglu non smette di riempire i giornali nelle ultime settimane. Ancora non si trova una soluzione e il calciatore non si esprime chiaramente con la società. L’Inter, nelle parole di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, non vede un caso intorno al centrocampista perché proprio quest’ultimo non ha palesato la volontà di andare via. Tutto ciò che è uscito fuori però di contorno non è di buon auspicio e va nel versante contrario rispetto a quello di cui hanno parlato nella dirigenza nerazzurra.

OFFERTA – Il Galatasaray non ha affondato il colpo, potrebbe stavolta il Fenerbahce di José Mourinho. Il club turco è disposto a follie per Calhanoglu e offrirebbe 8 milioni di euro all’anno più bonus di stipendio per 3 stagioni più un’altra di opzione. Nonostante i 31 anni di età il centrocampista strapperebbe un contratto anche più ricco rispetto a quello con l’Inter. Il club meneghino rimane fermo sulla propria valutazione: vuole 25 milioni di euro per il cartellino. La trattativa a breve diventerà serrata ed entrerà nel vivo, serve la prima proposta ufficiale.