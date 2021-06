Calhanoglu, extra-budget eccezionale Inter. Tutto in pochi giorni – Sky

Calhanoglu, nel martedì appena iniziato, svolgerà le visite mediche con l’Inter ed è possibile che arrivi anche l’annuncio ufficiale. Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega come la società ha deciso per l’acquisto a parametro zero.

INGAGGIO LAMPO – Gianluca Di Marzio spiega come l’Inter ha fatto l’affondo, vincente, per Hakan Calhanoglu: «Ha fatto quasi una sorta di extra-budget a bilancio, proprio per l’eccezionalità della cosa. Ossia che Christian Eriksen non sarà a disposizione per qualche mese, come minimo. Parlando con Simone Inzaghi sul giocatore con le caratteristiche ideali, pagato zero o con un prestito, Calhanoglu era la soluzione più veloce. Non è un’operazione nata tre settimane fa, ma pochi giorni fa. Simone Inzaghi ha parlato col giocatore, ha capito che non c’erano i presupposti per rinnovare al Milan. Anche per rimanere a Milano, dove si trova molto bene, Calhanoglu ha deciso di firmare per l’Inter».